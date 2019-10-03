Рада приняла закон о раскрытии структуры собственности провайдеров цифрового телевещания

По словам народного депутата Александра Ткаченко, закон касается информационной безопасности страны, поэтому важно понимать и контролировать тех, кто будет работать над сервисом предоставления цифрового телевещания в Украине.

Верховная Рада Украины приняла закон, который направлен на обеспечение прозрачности собственности программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием.

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За принятие законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуг многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием» (№2035) во втором чтении проголосовали 248 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Народный депутат Александр Ткаченко, докладывая по законопроекту, сообщил, что его принятие позволит защитить информационное пространство Украины.

«Мы плодотворно поработали над этим проектом закона во втором чтении, учтено большинство правок… Хотел бы напомнить всем, что более 40% населения получают сигнал телевидения через так называемую цифровую услугу. Это бесплатное телевидение – эфир. На данный момент мы не знаем на протяжении последних девяти лет, кто есть собственником компании, которая обеспечивает сервис по этой услуге», - отметил он.

Ткаченко также добавил, что поскольку закон касается информационной безопасности страны, важно понимать и контролировать тех, кто будет работать над сервисом предоставления цифрового телевещания Украины.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который направлен на обеспечение прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием.