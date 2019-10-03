Депутаты приняли закон о концессии

Народный депутат Роксолана Пидласа подчеркнула, что на сегодняшний день передача объектов в концессию регулируется четырьмя разными законами, которые противоречат друг другу.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о концессии, который предусматривает возможность предоставления не денежной поддержки инвестора и право государства заменить концессионера.

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За принятие законопроекта "О концессии" (№1046) за основу проголосовали 257 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметила народный депутат Роксолана Пидласа, в Украине действует около 150 договоров о концессии, однако государство не смогло привлечь большие инвестиции, а предприниматели не смогли повысить эффективность предприятий.

Пидласа подчеркнула, что на сегодняшний день передача объектов в концессию регулируется четырьмя разными законами, которые противоречат друг другу.

"Мы предлагаем это поменять. Законопроект предусматривает возможность предоставления не денежной поддержки инвестора. Это может быть проведение линий электропередач или выделение земельного участка. Также мы защищаем интересы государства правом заменить концессионера. Мы даем возможность привлечения советников", - сказала она.

Как добавила народный депутат, ко второму чтению в законопроекте предусмотрели возможность концессионного конкурса на открытом аукционе.