Киевстар подключил к 4G еще 116 населенных пунктов в 10 областях Украины

Услуги высокоскоростного мобильного интернета от Киевстар доступны на территории, где проживает почти 70% населения Украины.

Киевстар продолжает увеличивать территорию сети 4G. Так, в сентябре скоростной мобильный интернет появился в 116 населенных пунктах Винницкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Херсонской и Хмельницкой областей. В числе населенных пунктов, где жители получили доступ к связи 4G, города Виноградов, Королево, Липовец, Городок, Ланчин, Зборов, Перемышляны, Большая Александровка и др.

На сегодня сеть 4G связи действует в 6795 больших и малых городах и поселках, где проживает 29 млн человек, или 70% населения Украины. Скоростным мобильным интернетом нового поколения связи уже воспользовалось 7 млн 250 тыс абонентов компании. Всего за год количество таких абонентов увеличилось в 4 раза, по сравнению с августом 2018 г.

Напомним, что по данным международных компаний Ookla и nPerf средняя скорость передачи данных в сети Киевстар наибольшая среди мобильных телеком сетей в Украине. Такие данные приводятся в исследованиях указанных компаний за 2018 и 2019 годы.

Чтобы пользоваться 4G абоненту необходим соответствующий смартфон с поддержкой технологии LTE и USIM-карта. Заменить старую SIM-карту на USIM можно бесплатно в фирменных магазинах компании.

Справка. Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются более 26,2 млн абонентов.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, и признан как наибольший плательщик налогов отрасли связи, один из лучших работодателей Украины и социально ответственная компания.