Huawei представила флагманские камерофоны с поддержкой 5G и без сервисов Google (фото)

Смартфоны Huawei Mate 30 и Huawei Mate 30 Pro также получили экран-водопад.

Компания Huawei сегодня, 19 сентября, на пресс-конференции в Мюнхене официально представила флагманский смартфон Huawei Mate 30 Pro, а также его упрощенную версию Huawei Mate 30, которая отличается как внешне, так и по возможностям.

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Смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro работают на открытой версии Android с оболочкой EMUI 10. Устройства не получили сервисы Google, включая магазин приложений Play Market, поиск Google, видеосервис YouTube и т.д. Вместо этого Huawei предложила пользователям собственный магазин приложений.

Huawei Mate 30 Pro получит экран-водопад типа OLED диагональю 6,53 дюйма разрешением 2400 х 1176 пикселей, который загибается на угол 88°, а также однокристальную систему Kirin 990, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флэш-памяти. Он защищен от попадания пыли и влаги в соответствии с описанием степени IP68, пишет ixbt.com.

Смартфон получил 21 антенну, включая 14 5G-антенн. По скорости 5G новинка опережает другие флагманы. То же самое касается и времени работы при использовании 5G, отметили в компании.

Челка у экрана осталась, но она стала компактнее и получила дополнительные датчики. Боковые части экрана используются для регулировки громкости, достаточно дважды нажать на грань с любой стороны и можно управлять громкостью. То же самое касается кнопки спуска затвора при создании селфи.

В основной камере Huawei Mate 30 Pro, которая является изюминкой устройства, установлены датчики изображения разрешением 40, 40, 8 Мп и 3D-модуль (ToF). Диафрагма главного модуля равна F/1,6, есть поддержка оптической стабилизации изображения. Производитель говорит, что в Huawei Mate 30 Pro два основных 40-мегапиксельных датчика большого размера, тогда как у конкурентов по одному главному модулю меньшего размера.

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Сверхширокоугольная камера получила объектив с диафрагмой F/1,8. Телевик характеризуется диафрагмой F/2,4 и тоже имеет оптическую стабилизацию. Заявлен 3-кратный оптический и 30-кратный цифровой зум.

Фронтальная камера здесь 32-мегапиксельная с диафрагмой F/2,0, она поддерживает трехмерное сканирование лиц пользователей.

Смартфон поддерживает создание очень замедленных видео, разрешении видеороликов при частоте 7680 к/с составит 720р. Также есть возможность записывать видеоролики с частотой 960 к/с в разрешении 1080р. Есть возможность размытия фона в видеороликах и поддержка ISO до 51200. Huawei заявила, что смартфон иногда снимает лучше, чем оборудование, которое стоит десятки тысяч долларов.

На фронтальную камеру можно будет записывать видеоролики в разрешении 2288 х 1080 пикселей.

В характеристиках камеры значатся ультраскоростная фотосъемка, ночные снимки в высочайшем качестве, одновременная запись видеороликов на две камеры, портретный, черно-белый и профессиональный режимы среди прочих, расширенный динамический диапазон, умные фильтры, возможность сканирования документов, динамические фотографии и другие особенности.

Флагман получил аккумулятор емкостью 4500 мА•ч с поддержкой 40-ваттной проводной и 27-ваттной беспроводной зарядки.

Скорость обратной беспроводной зарядки увеличилась в 3 раза по сравнению с прошлым поколением.

У Huawei Mate 30 плоский экран AMOLED имеет диагональ 6,62 дюйма при разрешении 2340 х 1080 пикселей, 6/8 оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Емкость аккумулятора равна 4200 мА•ч, поддерживается такая же быстрая зарядка. Смартфон соответствует степени защиты IP53.

Что касается камеры младшей модели, то Huawei Mate 30 сможет записывать замедленные видеоролики с частотой 960 к/с при разрешении 720р. Камера представлена датчиками разрешением 40, 16 и 8 Мп, четвертый датчик – это лазерный автофокус.

Есть 3-кратный оптический и 30-кратный цифровой зум, а также макросъемка с расстояния 2,5 см. Фронтальная камера имеет разрешение 24 Мп. Представлены четыре цвета и два варианта Vegan Leather Edition из эко-кожи.

Напомним, Huawei не может выпускать смартфоны на лицензированном Android с сервисами Google из-за того, что власти США включили компанию в черный список.