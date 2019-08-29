Новые смартфоны Huawei выйдут без сервисов Google - СМИ

Смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro выйдут с Android, но без магазина Play Store, сервисов и приложений Google.

Следующими флагманскими смартфонами китайской компании Huawei станут Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, идущие на смену прошлогодним признанным камерофонам Mate 20 и Mate 20 Pro.

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Их официальная презентация пройдет в Мюнхене уже 19 сентября, но из-за санкций США компания Huawei не может использовать в этих моделях магазин Play Store, сервисы и приложения Google. По крайней мере, такой комментарий в ответ на соответствующий запрос источника предоставили в Google, пишет Reuters.

В Маунтин-Вью объяснили, что выданная 19 августа министерством торговли США временная лицензия, которая дает Huawei право покупать продукцию в США вплоть до 19 ноября, не распространяется на выпуск новых устройств, таких как Mate 30.

Как пишет itc.ua, Android – это проект с открытым исходным кодом и Google не сможет запретить Huawei создавать свои прошивки на базе Android и распространять обновления. Говоря точнее, санкции министерства торговли США не могут помешать Huawei использовать Android, которая распространяется по свободной лицензии Apache. Но вот стандартные приложения, включая магазин Play Store, поисковую систему Google и браузер Chrome, за предустановку которых Google в прошлом году получила от Еврокомиссии рекордный штраф в размере €4,34 млрд (этот штраф все еще оспаривается), идут отдельным пакетом Google Mobile Services.

Так вот санкции, введенные правительством США против Huawei (16 мая Министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и связанные с ней структуры в черный список, запретив закупку компонентов и технологий американских производителей без специального разрешения), не позволяют Google лицензировать Huawei свои сервисы и приложения для смартфонов Mate 30 и Mate 30 Pro. Иными словами, официально Mate 30 и Mate 30 Pro не будут поддерживать сервисы Google.

Справедливости ради отметим, что американские компании могут получить у властей США разрешение на поставку своих товаров и услуг Huawei, если запросят лицензию. Но, как сообщает Reuters, ни одна компания из тех, что подавали заявки (таких уже было подано больше 130), так и не получила разрешения на торговлю с Huawei. Подавала ли такую заявку Google, неизвестно.

В Huawei сообщили, что компания сможет продолжить использовать Android и экосистему Google с разрешения правительства США, либо перейдет на собственную ОС и сервисы.

Напомним, на недавней конференции разработчиков Huawei Developers Conference 2019 компания представила свою операционную систему под названием HarmonyOS, одновременно заверив об отсутствии планов касательно ее применения в смартфонах. Но в сети ранее появлялись сообщения, что именно Mate 30 станет первым смартфоном на базе HarmonyOS. И теперь понятно, чем они были подкреплены.

Дату выхода Mate 30 компания Huawei пока официально не подтвердила.