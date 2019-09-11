Новые iPhone: озвучены предварительные цены на новинки Apple в Украине

Старт продаж новых моделей Apple планируется ориентировочно на октябрь текущего года.

Вчера компания Apple анонсировала целый ряд новых устройств, включая смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone Pro 11 Max, планшет Apple iPad 10.2 и умные часы Apple Watch Series 5. Сегодня один из крупнейших продавцов техники Apple в Украине озвучил предварительные цены на эти новинки в нашей стране и ориентировочные сроки продаж.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Итак, по мнению сети Цитрус, старт продаж новых моделей Apple планируется ориентировочно на октябрь текущего года", - говорится в сообщении.

В Украине новинки скорее всего появятся со следующими ценниками:

iPhone 11: от 23 999 гривень (в США - от $699);

iPhone 11 Pro: от 34 999 гривень (в США - от $999);

iPhone Pro 11 Max: от 37 999 гривень (в США - от $1099);

Apple iPad 10.2 7 поколения: от 10 999 гривень (в США - от $329);

Apple Watch Series 5 40 мм: от 13 699 гривень (в США - от $399);

Apple Watch Series 5 44 мм: от 14 699 гривень (в США - от $429).



Также будут снижены цены на модели предыдущих поколений:

iPad 9.7: от 9 499 гривень;

Apple Watch Series 3: от 6 499 гривень (в США - от $199).

Напомним, что обновленные iPhone 11 в стальных водозащищенных корпусах получили мощный процессор Apple A13 Bionic, увеличенное время автономной работы и новые возможности для фото и видеосъемки. В iPhone 11 Pro Max появилась третья камера с телеобъективом для приближения.