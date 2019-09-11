Новые iPhone: подробные характеристики новинок от Apple (фото, видео)

Новинки получили улучшенные камеры, мощные процессоры и новые дисплеи.

Вчера компания Apple представила свои новые смартфоны: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Новинки получили улучшенные камеры, мощные процессоры и новые дисплеи. УНИАН собрал все подробности про новые iPhone.

iPhone 11: характеристики и цена

Первой на презентации показали базовую модель iPhone 11. Новинка представлена сразу в шести цветах: пастельных сиреневом, желтом и зеленом, а также классических красном, черном и белом.

iPhone 11 получил двойную камеру с широкоугольным и ультраширокоугольным модулем. У новых iPhone имеется ночной режим съемки. Кроме того, впервые во фронтальную камеру добавили режим SlowMotion. Помимо этого, теперь iPhone умеет делать не только портреты людей, но и животных.

В iPhone 11 установлен процессор А13 Bionic, который, по утверждению Apple, является самым мощным процессором на рынке. Также новинка оснащена звуковой системой Dolby Atmos.

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Новинка получила Retina LCD дисплей, с поддержкой функции True Tone. Однако "челка" с экрана никуда не делась.

Новый айфон получил улучшенную батарею, которая обеспечит целый день работы смартфона без подзарядки, рассказали на презентации.

Также iPhone 11 получил улучшенную влагозащиту. Смартфон может до 30 минут находится на глубине 2-х метров. Также в Apple утверждают, что стекло, из которого сделан новый айфон, самое прочное на рынке.

Цена на iPhone 11 стартует от 699 долларов.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max: все подробности

Главной особенностью iPhone 11 Pro стала тройная камера, которая впервые появилась в смартфонах от Apple. На ней во время презентации был сделан главный акцент.

iPhone 11 Pro имеет широкоугольный, ультраширокоугольный и телеобъектив. Помимо этого, камера оснащена технологией Deep Fusion, с помощью которой смартфон делает сразу 9 фото, после чего искусственный интеллект выбирает и объединяет лучшие пиксели для получения широкого динамического диапазона и максимальной детализации. В новом айфон появилась возможность одновременно получать изображение со всех камер, включая фронтальную и работать с видео прямо во время съемки.

"Прошки" получили еще более улучшенный экран, который назвали Super Retina XDR. В iPhone 11 Pro диагональ 5,8 дюйма, в iPhone 11 Pro Max - 6,5 дюйма.

iPhone 11 Pro представлен в четырех цветах: серебрянный, золотой, космический серый и полуночный зеленый.

По словам производителя, iPhone 11 Pro работает на четыре часа дольше Xs, а 11 Pro Max - на пять часов дольше Xs Max. И впервые iPhone получит быструю зарядку прямо из коробки, в комплекте со смартфоном будет поставляться блок питания на 18 ватт, как у iPad Pro.

Цены на iPhone 11 Pro стартуют от 999 долларов, а на Max от 1099 долларов.

Подробнее о других новинках Apple, представленных на презентации, читайте на УНИАН.