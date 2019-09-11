Названа дата анонса смартфонов Google Pixel 4 (фото)

Ожидается, что презентация новых смартфонов Google Pixel 4 пройдет 15 октября.

После официальной презентации смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, все ждут ответа Google - новых Pixel 4 и Pixel 4 XL.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

Их дизайн уже никакого секрета не представляет уже давно, некоторые характеристики и ориентировочные цены тоже известны, а вот дата анонса - пока нет. Свежий рендер Pixel 4, которым поделился известный инсайдер Эван Блэсс, указывает на то, что презентация Google Pixel 4 пройдет 15 октября.

Именно эта дата указана на стартовом экране. Учитывая, что и Android 10 в этом году Google выпустила на месяц позже, чем Android 9 в прошлом, то вполне верится, что Pixel 4 анонсируют не 9 октября, как Pixel 3 в прошлом году, а несколькими днями позже. В конце концов в таких незначительных сдвигах нет ничего удивительного.

Судя по всему, этот рендер от какого-то производителя защитных стекол. Он демонстрирует ровно то, то мы уже видели на предыдущих компьютерных изображениях, фотографиях и видео: смартфон получил довольно большую рамку над экраном. Как мы уже ранее отмечали, это может быть связано с размещением массива сенсоров, обеспечивающих работу системы распознавания лица и функции бесконтактного жестового управления Motion Sense.

На втором снимке показан Pixel 4 XL с запущенным ПО DevCheck позволяет подтвердить некоторые основных характеристики устройства. Пожалуй, самое интересное, что Pixel 4 XL получит экран диагональю 6,23 дюйма, тогда как у Pixel 3 XL установлен более крупный дисплей диагональю 6,3 дюйма. Это не означает, что новая модель будет компактнее, но крупнее она точно быть не должна. Разрешение составляет 3040х1440 пикселей, то есть соотношение сторон 19:9 - против 18,5:9 у Pixel 3 XL. Также фото подтверждает, что основой выступит SoC Snapdragon 855, а не Snapdragon 855 Plus.

Обе модели должны получить дисплеи с частотой 90 Гц, 6 ГБ ОЗУ и двойные основные камеры в квадратном блоке с дополнительным телемодулем. Pixel 4 XL получит батарею емкостью 3700 мА·ч, тогда как 5,7-дюймовому Pixel 4 приписывают элемент на 2800 мА·ч. Очевидно, что оба из коробки будут работать под управлением ОС Android 10.

В заключение - еще парочка свежих фото смартфонов Google Pixel 4 XL в черном и белом корпусе. Что интересно, у белого Google Pixel 4 XL рамка тоже покрашена в черный цвет, из-за чего с лицевой стороны различить белый и черный варианты будет невозможно. К слову, новый оранжевый вариант, на днях замеченный в сети, тоже получит черный ободок.