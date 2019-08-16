Huawei представила один из самых компактных флагманов нового поколения

Перспективная новинка Huawei nova 5T имеет все шансы на успех, поскольку с большой вероятностью станет одним из самых (если не самым) компактным флагманом нового поколения.

Список смартфонов Android Enterprise Recommended пополнился пока еще не представленным официально смартфоном Huawei nova 5T, благодаря чему мы можем получить достоверные данные о дизайне и характеристиках грядущей новинки.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Android Enterprise Recommended - это программа сертификации Android-смартфонов для корпоративных клиентов. Чтобы попасть в этот список устройство должно соответствовать определенным требованиям, в числе которых хорошая автономность и гарантированные обновления безопасности в 90-дневный срок с момента их выхода на протяжении минимум трех лет. Собственно, смартфоны программы Android Enterprise Recommended - это устройства, которые Google считает самыми подходящими для сотрудников крупных компаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Huawei nova 5T не просто переименованная версия нынешнего флагманского смартфона Honor 20, как считалось до этого, а, внимание, более компактная модель с большими объемами памяти.

Huawei nova 5T получил дисплей диагональю 5,5 дюйма. Для сравнения, Honor 20 оснащается экраном диагональю 6,26 дюйма. Фронтальная камера врезана в активную область дисплея в левой верхней его части, благодаря чему рамки вокруг экрана очень тонкие. То есть это будет компактный по современным меркам аппарат. В данном случае невольно вспоминается линейка Sony Xperia Compact, которая пользовалась немалой популярностью у любителей компактных моделей, но, как известно, была похоронена японским производителем. Весной вместо Xperia XZ4 Compact компания Sony представила компактный и влагозащищенный смартфон Xperia Ace с огромными рамками и посредственными характеристиками.

"Возвращаясь к Huawei nova 5T, перспективная новинка имеет все шансы на успех, поскольку с большой вероятностью станет одним из самых (если не самым) компактным флагманом нового поколения. Если Honor 20 оснащается 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, то для Nova 5T заявлено 8 ГБ ОЗУ и 128-256 ГБ флэш-памяти. То есть, платформа - точно SoC Kirin 980. На изображении четко видно, что сканер отпечатков пальцев расположится на боковой грани", - подчеркивает издание.

Полных спецификаций новинки пока нет, но уже сейчас с уверенностью можно говорить о тройной основной камере, учитывая сходство с Honor 20, и столь важном для многих модуле NFC для бесконтактных платежей.

На экране смартфона показана дата 13 августа, но сегодня у нас уже 16 августа, так что она точно не имеет никакого отношения к дате анонса новинки. Но это событие явно не за горами, учитывая появление новинки в списке Android Enterprise Recommended.