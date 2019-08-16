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Huawei представила один из самых компактных флагманов нового поколения

11:46, 16 августа 2019
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фото Huawei

Список смартфонов Android Enterprise Recommended пополнился пока еще не представленным официально смартфоном Huawei nova 5T, благодаря чему мы можем получить достоверные данные о дизайне и характеристиках грядущей новинки.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Android Enterprise Recommended - это программа сертификации Android-смартфонов для корпоративных клиентов. Чтобы попасть в этот список устройство должно соответствовать определенным требованиям, в числе которых хорошая автономность и гарантированные обновления безопасности в 90-дневный срок с момента их выхода на протяжении минимум трех лет. Собственно, смартфоны программы Android Enterprise Recommended - это устройства, которые Google считает самыми подходящими для сотрудников крупных компаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Huawei nova 5T не просто переименованная версия нынешнего флагманского смартфона Honor 20, как считалось до этого, а, внимание, более компактная модель с большими объемами памяти.

Huawei nova 5T получил дисплей диагональю 5,5 дюйма. Для сравнения, Honor 20 оснащается экраном диагональю 6,26 дюйма. Фронтальная камера врезана в активную область дисплея в левой верхней его части, благодаря чему рамки вокруг экрана очень тонкие. То есть это будет компактный по современным меркам аппарат. В данном случае невольно вспоминается линейка Sony Xperia Compact, которая пользовалась немалой популярностью у любителей компактных моделей, но, как известно, была похоронена японским производителем. Весной вместо Xperia XZ4 Compact компания Sony представила компактный и влагозащищенный смартфон Xperia Ace с огромными рамками и посредственными характеристиками.

"Возвращаясь к Huawei nova 5T, перспективная новинка имеет все шансы на успех, поскольку с большой вероятностью станет одним из самых (если не самым) компактным флагманом нового поколения. Если Honor 20 оснащается 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, то для Nova 5T заявлено 8 ГБ ОЗУ и 128-256 ГБ флэш-памяти. То есть, платформа - точно SoC Kirin 980. На изображении четко видно, что сканер отпечатков пальцев расположится на боковой грани", - подчеркивает издание.

Полных спецификаций новинки пока нет, но уже сейчас с уверенностью можно говорить о тройной основной камере, учитывая сходство с Honor 20, и столь важном для многих модуле NFC для бесконтактных платежей.

На экране смартфона показана дата 13 августа, но сегодня у нас уже 16 августа, так что она точно не имеет никакого отношения к дате анонса новинки. Но это событие явно не за горами, учитывая появление новинки в списке Android Enterprise Recommended.

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Теги: #Huawei#рынок смартфонов