В Украине стартовали продажи смартфона Honor 20 с четырьмя камерами (видео)

В нашей стране модель будет представлена в двух цветах: полночный черный и сапфировый синий.

В Украине стартовали продажи смартфона Honor 20, который выделяется на фоне конкурентов "квадрокамерой" с технологией искусственного интеллекта.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Смартфон оснащен LTPS-экраном с диагональю 6,26 дюймов, соотношением сторон 19,5:9 и разрешением 1080×2340 точек. В качестве аппаратной платформы используется процессор Hisilicon Kirin 980, объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, внутреннего хранилища – 128 ГБ, других вариантов памяти пока нет. Емкость аккумулятора составляет 3750 мА-ч", - говорится в сообщении.

Основная камера смартфона Honor 20 содержит целых четыре модуля: основной 48 Мп сенсор, 16 Мп широкоугольный сенсор с углом съемки 117°, 2 Мп сенсор для эффекта боке и 2 Мп объектив для макросъёмки, позволяющий снимать с расстояния 4 см. Задняя панель смартфона выполнена из 2.5D стекла с использованием технологии динамической голографии Triple 3D Mesh. В Украине модель будет представлена в двух цветах: полночный черный и сапфировый синий.

Рекомендованная розничная цена смартфона Honor 20 составляет 12 999 гривень, при этом с 1 по 18 августа модель доступна по специальной цене 11 999 гривень.