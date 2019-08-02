УНИАН ТВ меняет программную сетку, делая ее наполнения более продуктово сегментированным по разным направлениям: новости, аналитика, публицистика, сериалы, спорт.

Среди ключевых программ УНИАН ТВ: новости ТСН (со смещенным временем выхода), публицистическая линейка расследований, выпуски рейтинговых и популярных проектов видеобиблиотеки группы 1+1 media и трансляции футбольных матчей Украинской Премьер-лиги и Лиги Европы. Также канал готовит эксперимент для своего зрителя: совсем скоро программная сетка дополнится кулинарным проектом, ориентированным на мужскую аудиторию, с популярным телеведущим.

«Особенностью документальной журналистики является дорогое производство и ограниченная возможность показа. Имея мощную и разнообразную библиотеку, наш канал делает такой контент еще более доступным. Однако, несмотря на то, что уже достаточно долгое время канал УНИАН ТВ стратегически нацелен на использование существующего контента группы, мы решили подойти к вопросу такой трансляции ориентируясь именно на предпочтения аудитории. Мы довольны результатами, что подтверждается ростом доли аудитории канала. По итогам первого полугодия 2019 среднесуточный время просмотра превысил соответствующий показатель ряда известных информационных телеканалов», - отметила Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов группы 1+1 media.

Напомним, что УНИАН ТВ — нишевый канал группы 1+1 media, ориентированный преимущественно на мужскую аудиторию. Просмотр возможен также и онлайн, через VOD-платформу 1+1 video.