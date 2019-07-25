Samsung выпустит гибкий смартфон Galaxy Fold в сентябре

Разработчики рассказали о принятых мерах по улучшению конструкции Galaxy Fold.

Компания Samsung прекратила череду слухов о предполагаемых сроках выпуска флагманского смартфона Galaxy Fold с гибким экраном официальным сообщением.

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Об этом сообщает портал IXBT.com.

"Смартфон готов к продаже и появится на полках магазинов в сентябре. Изначально модель должна была поступить в продажу в апреле, таким образом, на доработку устройства у компании ушло 4-5 месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Samsung также опубликовала перечень мер, которые должны уберечь экран смартфона от повреждений в будущем. Так, верхний защитный слой экрана Infinity Flex Display заходит за лицевую панель, это делает его неотъемлемой частью структуры дисплея, не предназначенной для снятия. Корпус усилен для лучшей защиты устройства от внешних частиц и пыли: в области верхней и нижней частей петли появились защитные крышки, дополнительные металлические слои под Infinity Flex Display защищают экран, пространство между шарниром и корпусом Galaxy Fold уменьшено.

Вместе с этим в Samsung поработали над улучшением пользовательского интерфейса: оптимизировали большое количество приложений и сервисов для "уникального складного UX". На данный момент Samsung проводит финальные тесты Galaxy Fold. Смартфон поступит в продажу в избранных странах начиная с сентября, но точные даты будут сообщены ближе к старту продаж.