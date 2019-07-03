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Samsung закончила модернизацию гибкого смартфона Galaxy Fold

11:01, 03 июля 2019
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Иллюстрация REUTERS

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Сегодня агентство Bloomberg сообщило, что Samsung якобы завершила модернизацию своего устройства и сейчас находится на завершающей стадии производства коммерческой версии.

В частности, компания готовится к началу поставок основных компонентов на завод во Вьетнаме, где и будут собирать Galaxy Fold. Но с датой начала продаж корейский гигант все еще не определился.

Что же касается изменений, как и ранее, речь о защитной плёнке, которую теперь не получится так просто снять, а также об изменённом шарнире.

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Теги: #смартфон#Samsung