В Германии запустили 5G-связь

Сеть связи пятого поколения после тестового режима доступна в Берлине и Бонне.

Германия переходит на высокоскоростную мобильную связь. Сеть мобильной связи пятого поколения (5G) после работы в тестовом режиме стала доступна в Берлине и Бонне. Позднее она будет запущена в Гамбурге, Дармштадте, Лейпциге и Мюнхене.

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До конца текущего года в более чем 100 местах будет установлено около 300 антенн, поддерживающих технологии 5G. До конца 2020 года сеть должна охватить 20 крупнейших городов Германии, пишет “Немецкая волна”.

Эксперты видят в пятом поколении мобильной связи ключ к развитию новых технологий, в числе которых - автономное вождение, виртуальная реальность и индустрия 4.0.

В середине июня операторы мобильной связи в Германии заплатили свыше 6,5 млрд евро за частоты нового мобильного стандарта. В аукционе по их продаже участвовали Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica и United Internet.

При этом решение об использовании в сети 5G оборудования китайского телекоммуникационного концерна Huawei до сих пор не принято, отметил член совета директоров Deutsche Telekom Дирк Вёсснер. По его словам, оператор находится в тесном контакте с министерством экономики Германии. Приоритетом для компании является безопасность, подчеркнул Вёсснер.