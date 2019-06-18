Samsung намерен выпустить смартфон без фронтальной камеры

Для селфи можно будет использовать основную камеру, но она не будет поворотной.

11 июня 2019 года Ведомство по патентам и товарным знакам США и Всемирное ведомство интеллектуальной собственности опубликовали патент на смартфон Samsung Galaxy с дополнительным дисплеем на задней панели.

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Об этом сообщает портал IXBT.com.

На лицевой части располагается большой экран, над которым видны вырез для разговорного динамика и какой-то датчик. Фронтальной камеры у смартфона, вероятно, не будет, и этому есть простое объяснение. Для селфи можно будет использовать основную камеру, но она не будет поворотной.

Основное назначение дополнительного экрана на задней панели заключается как раз в том, чтобы позволить делать селфи на основную камеру. Подобное решение уже находило воплощение в коммерческих продуктах, достаточно вспомнить Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus, только там экран был меньше.

Дактилоскопический датчик должен располагаться под поверхностью экрана, разъема 3,5 мм на эскизе не видно.