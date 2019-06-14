Samsung готовит четыре новых смартфона: подробности

В обозримом будущем Samsung представит улучшенную версию смартфона Galaxy M30, представленного в феврале.

Samsung продолжает сыпать новыми смартфонами. Только на днях были представлены Galaxy A10e и Galaxy M40, как сейчас стало известно, что южнокорейский гигант готовит несколько новых моделей в рамках линеек Galaxy M и Galaxy A.

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Как сообщает источник, в обозримом будущем Samsung представит улучшенную версию смартфона Galaxy M30, представленного в феврале, пишет itc.ua.

Устройство проходит под модельным номером SM-M307F, тогда как оригинальная модель имеет каталожный номер SM-M305F. Предполагается, что на рынок эта модель выйдет под именем Galaxy M30s, получит улучшенный набор камер и Android 9.0 Pie с оболочкой One UI 1.1.

Потенциальный Galaxy M30s отнюдь не единственный смартфон Samsung, готовящийся к скорому выпуску. Одновременно южнокорейский гигант работает как минимум над тремя новыми моделями, относящимися к линейке Galaxy A: Galaxy A20s, Galaxy A30s и Galaxy A70s. Они станут улучшенными версиями нынешних моделей Galaxy A20, Galaxy A30 и Galaxy A70. Отметим, что с добавлением вышеперечисленных трех моделей обновленная линейка Galaxy A 2019 года расширится до… 14 моделей (Galaxy A2 Core, A10e, A10, A20e, A20, A30, A40, A50, A60 и A70 и A80).

Напомним, о модели Galaxy A70s мы впервые услышали в прошлом месяце. Она должна первой получить недавно анонсированный 64-мегапиксельный сенсор изображения ISOCELL Bright GW1. К слову, Xiaomi также работает над смартфоном с 64-мегапиксельной основной камерой, который должен выйти сразу после Galaxy A70s. Вероятнее всего, здесь речь о преемнике успешной модели Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой. Анонс Galaxy A70s ожидается осенью.