Samsung хочет спрятать фронтальную камеру под дисплей

При этом технология размещения камеры под дисплеем может быть разработана в такой степени, чтобы отверстие для камеры было невидимым и не влияло на функциональность камеры или дисплея.

Компания Samsung работает над созданием решения, которое позволит размещать фронтальную камеру под дисплеем.

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В индустрии изготовления смартфонов уже существуют различные рабочие решения для сокрытия или перемещения с лицевой панели ряда важных аппаратных компонентов, пишет itc.ua.

Среди таких компонентов можно назвать сканер отпечатков пальцев, датчики приближения и освещённости, динамик. Фронтальная камера является более или менее последней проблемой на пути к созданию действительно «идеального полноэкранного» устройства.

При этом технология размещения камеры под дисплеем может быть разработана в такой степени, чтобы отверстие для камеры было невидимым и не влияло на функциональность камеры или дисплея.

Источник пока не уточняет, каким именно образом работает данная технология. Вероятно, в момент использования фронтальной камеры участок дисплея над ней становится прозрачным. Также не уточняется, когда данная технология может выйти на рынок.

Ранее вице-президент Samsung Mobile R&D Group Display Ян Бюнг-Дук заявлял, что технология может продвинуться вперёд до состояния, когда отверстие для камеры будет невидимым и никак не повлияет на работу камеры.