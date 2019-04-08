До 100 миллионов в год: эксперты посчитали, сколько украинцы теряют на "скрытых" мобильных услугах

Эксперты отмечают, что деньги с мобильного счета могут исчезать через контент-услуги – мелодии, гороскопы, анекдоты — объемы продаж которых растут с каждым годом.

По оценкам Офиса эффективного регулирования (BRDO) убытки украинцев от “скрытых” мобильных услуг составляют до 100 миллионов в год. Об этом сообщает пресс-служба BRDO в Facebook.

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Эксперты отмечают, что деньги с мобильного счета могут исчезать через контент-услуги – мелодии, гороскопы, анекдоты — объемы продаж которых растут с каждым годом. "По нашей оценке, совокупный доход от них в 2017 году превысил 1 миллиард гривень!" — сообщают в BRDO.

Эксперты говорят, что определить, какая часть оплаченных контент-услуг на самом деле не заказывалась потребителями, довольно сложно. "Однако, даже если предположить, что таких 10%, то убытки потребителей составляют не менее 100 млн грн в год", — резюмировали эксперты.

Как отметили в BRDO, проблему признает и сам регулятор — Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). В частности, в конце марта НКРСИ опубликовала отчет на своей странице, что подтверждает: подключение операторами контент-услуг без согласия абонентов было одной из двух основных проблем мобильной связи в 2018 году (вторая — отсутствие тарифных планов без интернета).

"О росте масштаба проблемы свидетельствует и динамика соответствующих жалоб абонентов: по сравнению с 2016 годом, их количество в 2018-м выросло в 5 раз!" — добавили в BRDO.

В Офисе эффективного регулирования подчеркнули, что IT-сектор BRDO уже нарабатывает нормативные изменения, которые помогут решить эту проблему.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году АМКУ открыл дело против трех крупнейших мобильных операторов страны ("Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell) через перевод тарифных планов с месячного на 28-дневный учет.

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, с 22 марта внесла изменения в свои тарифные планы, изменив расчетный период с 4 недель на один месяц накануне рассмотрения этого вопроса Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ).