«Хитрость» операторов с 4-недельной тарификацией: АМКУ огласит вердикт 15 апреля, Vodafone уже вернул старые условия

Мобильный оператор Vodafone с 22 марта изменил расчетный период с 4 недель на один месяц. Другие операторы пока не следуют примеру компании.

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, с 22 марта внесла изменения в свои тарифные планы, изменив расчетный период с 4 недель на один месяц накануне рассмотрения этого вопроса Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ).

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Об этом сообщила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Мария Процишин на своей странице в сети Facebоok.

«ВФ Украина» - компания уже официально с 22 марта 2019 внесла изменения в свои тарифные планы, изменив расчетный период с 4 недель на один месяц. В частности, речь идет о таких тарифных планах, как Vodafone SuperNet Start, Vodafone SuperNet Pro, Vodafone SuperNet Unlim, Vodafone SuperNet Turbo, а также Vodafone Family и Vodafone Family Plus. По информации «ВФ Украина», другие тарифные планы закрыты для новых подключений и переведены в архив, а абонентам, которые обслуживаются на условиях этих тарифных планов, предлагается переход к актуальным тарифным планам. Другие тарифные планы с 4-недельным расчетным периодом также анализируются, и по ним компанией будет принято решение в ближайшее время», - написала она.

В то же время Процишин отметила, что другие операторы пока не следуют примеру компании Vodafone.

В частности, компания «Киевстар» отстаивает свои позиции по 4-недельном расчетному периоду. «Хотя по сути признает, что ее внутренние Правила предоставления телекоммуникационных услуг не разграничивают полностью понятия абонплаты и платы за пакет услуг (поскольку абонплата предусматривает возможность не только доступа к сети, но и может включать плату за пакет услуг). Ответчик подчеркивает понимание термина абонплаты, установленной нормативно-правовыми актами, а не их внутренне-распорядительным документом, который может меняться компанией», - написала она.

Процишин отметила, что, несмотря на то, что внутренние правила предоставления телекоммуникационных услуг могут меняться, практики, которые вводятся операторами, являются «отражением честных обычаев в хозяйственной деятельности».

«Постановлением КМУ №295 установлено, что «расчетным периодом является текущий календарный месяц» без привязки к абонплате, контрактным абонентам или абонентам, которые обслуживаются на условиях предоплаты. Дополнительно отмечу, что мелкие операторы подвижной (мобильной) связи устанавливают своим расчетным периодом исключительно месяц и не разделяют позиций крупных операторов по суженному толкованию норм вышеуказанного постановления КМУ, что давало бы возможность изменять расчетные периоды в произвольном порядке», - написала она.

Процишин сообщила, что компания «Лайфселл» с момента открытия дела не предоставляла дополнительной аргументации в подтверждение своей позиции, которая заключается в том, что оператор может изменять расчетный период.

«Постановление КМУ №295 предусматривает возможность операторов изменять/устанавливать тарифы, наполненность тарифного плана конкретным перечнем (пакетом) услуг, а также срок действия тарифных планов или услуг, а не расчетные периоды по оплате. Единый расчетный период (а соответственно, и стоимость, которая устанавливается за этот расчетный период) дает возможность абоненту эффективно сопоставлять цены различных операторов, разных тарифных планов, сравнивать их и принимать взвешенные решения с учетом стоимости таких услуг», - написала государственный уполномоченный АМКУ.

Она сообщила, что по вышеупомянутым делам 15 апреля 2019 года будет проведено заключительное слушание, после чего данный вопрос будет финализирован и вынесен на рассмотрение Антимонопольным комитетом Украины.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году АМКУ открыл дело против трех крупнейших мобильных операторов страны ("Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell) из-за перевода тарифных планов с месячного на 28-дневный учет.