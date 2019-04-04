Нацкомиссия оценила качество связи «большой тройки» мобильных операторов

Cогласно отчетам мобильных операторов, опубликованным на сайте НКРСИ, lifecell продемонстрировал в прошлом году лучшие показатели качества связи по 6 из 8 параметров.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), признала мобильного оператора lifecell лучшим среди «большой тройки» мобильных операторов Украины («Киевстар», Vodafone и lifecell) по качеству связи в 2018 году.

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Как сообщила пресс-служба lifecell, согласно отчетам о качестве услуг подвижной (мобильной) связи операторов в 2018 году, опубликованным на официальном сайте НКРСИ, компания lifecell продемонстрировала лучшие показатели качества связи по 6 из 8 параметров.

«В частности, процент счетов, по которым были получены обращения от потребителей относительно их некорректности (неправильности), составляет 0,001%; процент неуспешных вызовов для национальных вызовов - 0,45%; коэффициент недоступности сети – 0; процент соединений, отвечающих нормам качества передачи голосовой информации - 96,39%; средняя скорость передачи данных (для HTTP) - 20406,43 кбит/с; процент недоставленных сообщений SMS - 0,04%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отчеты были подготовлены всеми операторами в соответствии с требованиями отраслевых стандартов Украины касательно мобильной связи.

Справка УНИАН. ООО «Лайфселл» на 100% принадлежит компании Euroasia Telecommunications Holdings B.V., 100% акций которой владеет турецкий оператор Turkcel.