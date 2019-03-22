На Сумщине треть приграничного региона осталась без эфирного ТВ и радио

Энергетики за долги отключили электроснабжение телебашни.

В городе Белополье Сумской области энергетики отключили поставки электричества к передатчикам, установленным на местной телебашне, в результате чего почти треть пограничного с Россией региона осталась без покрытия украинскими эфирными теле - и радиосигналами.

Как сообщила корреспонденту УНИАН представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко, потребители не получают телерадиосигнал уже вторые сутки, так как энергетики отключили электроснабжение телевышки в 14.13 в среду, 20 марта.

«Не успели решить проблему в Шостке, как энергетики сообщили Сумскому филиалу Концерна РРТ о прекращении поставок электроэнергии к передатчикам, установленным на башне в Белополье. Долг Концерна перед компанией «Сумыоблэнерго» составляет 400 тысяч гривень», – отметила Якубенко.

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По ее информации, на Белопольской башне установлены мощные аналоговые передатчики области: телеканалы «UA:Первый» и «1+1» осуществляют аналоговое вещание с помощью передатчиков мощностью 25 КВт. Также на башне установлены цифровые передатчики для вещания 32-х телеканалов и радиопередатчик.

Таким образом, после отключения электроэнергии, без эфирного ТВ и радиовещания остались жители всех окрестных районов: Путивльского, Бурынского, Недригайловского, Лебединского, Сумского, а также Белопольского.

«Отключение передающих устройств оставило жителей всех прилегающих районов без телевидения. Тишина в эфире. У меня сегодня телефон «красный», звонили много жителей Белопольщины и других районов», – отметила Якубенко.

Сейчас Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) пытается решить проблему. На прошлой неделе удалось решить подобную ситуацию без отключения электроэнергии на телебашне в г. Шостка, правда, там долг был вдвое меньше.