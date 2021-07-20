Наибольшие ценовые изменения произошли в сегментах новостроек классов "комфорт+" и "бизнес", которые находятся в стадии возведения на расстоянии до 20 км от границ Киева.

Загородное жилье под Киевом в 2021 году, в зависимости от локации, площади, качества строительства, выросло в цене в среднем на 10-15%.

Об этом сообщила Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) со ссылкой на президента объединения Юрия Питу.

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Он отметил, что самые большие ценовые изменения произошли в сегментах новостроек классов "комфорт+" и "бизнес", которые находятся в стадии строительства на расстоянии до 20 км от границ Киева.

"По состоянию на начало июля стоимость квадратного метра в таких объектах выросла до 15% и к концу года, по прогнозам застройщиков, стоимость может вырасти еще на 7-10%", - сообщил он.

По его словам, рост цен в сегменте качественного загородного жилья связан с высокой инвестиционной привлекательностью. За весь цикл строительства (до 2 лет) стоимость такого жилья может вырасти в среднем на 40-50%.

Эксперт отметил, что жилье в пригороде Киева повышенного комфорта пользуется спросом у 45-50% процентов покупателей. Популярность квартир комфорт-класса и частных домов вместе с таунхаусами составляет соответственно 30% и 20%.

“Популярность частных усадеб или жилья в многоквартирных домах зависит от места расположения, удобства транспортного сообщения с Киевом, качества строительства, площади и тому подобное. Именно поэтому, учитывая эти критерии, рост цен неоднороден: от 5% до 10-12%”, - рассказал Пита.

По его словам, до конца года стоимость загородной недвижимости может вырасти в цене еще на 5-7%. Однако многое будет зависеть от экономической ситуации в стране, в частности от уровня инфляции, налоговых нововведений, развития ипотеки и программ застройщиков по рассрочке.

"Люди и в дальнейшем охотно будут вкладывать средства в жилую недвижимость, в том числе и в пригороде Киева, как минимум, для сохранения имеющихся средств. Однако стоит понимать, что без экономического развития, без роста доходов граждан есть большой риск, что цены уже в этом году могут достичь своего “потолка”, что станет залогом относительной ценовой стабильности в первой половине 2022 года”, - подчеркнул Пита.

Цены на недвижимость: что необходимо знать

По прогнозам АСНУ, жилье на первичном рынке по итогам первого полугодия выросло в цене на 15-18%, а уже по итогам года может подорожать на 25%.

На вторичном рынке жилье в зависимости от региона уже выросло в цене на 7-10%, а к концу года может подорожать в целом на 12%.

Согласно данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-мае 2021 года, по сравнению с январем-маем 2020 года, выросли на 14,2%.

В то же время строительные предприятия Украины в январе-мае 2021 года сократили объемы работ по сравнению с январем-маем 2020 года, на 6,1% - до 54,4 млрд грн.

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Автор: Павел Степанец