По итогам года новое жилье может подорожать на 25%, на вторичном рынке цены вырастут на 12%.

В Украине зафиксировано подорожание жилья на первичном рынке. По итогам первого полугодия цены выросли на 15-18%, а уже по итогам года жилье может подорожать на 25%.

Об этом сообщила Ассоциация специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины (АСНУ).

Читайте такжеУкраинцев готовят к резкому подорожанию жилья: что будет с ценами на квартиры

По данным ассоциации, на вторичном рынке жилье в зависимости от региона уже выросло в цене на 7-10%, а к концу года может подорожать в целом на 12%.

Отмечается, что в течение июля - середины августа ценовая динамика будет относительно стабильной, но уже со второй половины августа и до середины декабря стоит ожидать существенных ценовых изменений.

По словам президента АСНУ Юрия Питы, причиной такого роста является то, что за 6 месяцев спрос на жилье вырос более чем на 20% и имеются все предпосылки для его дальнейшего роста.

По мнению эксперта, есть два объективных фактора, влияющих на рост спроса и ценовую динамику - развитие ипотеки и более лояльные программы застройщиков по рассрочке.

"С одной стороны у граждан появилось больше возможностей стать собственниками жилья даже при отсутствии полной стоимости квартиры. А с другой - до сих пор рынок недвижимости является безальтернативным для сохранения и приумножения средств”, - цитирует ассоциация Питу.

По его данным, по сравнению с 2020 годом, количество инвестиционных сделок с целью сохранения средств на первичном рынке вырос минимум на 15%, а в общей структуре продаж количество инвестиционных покупок жилья уже составляет более 60%.

Пита заметил, что на вторичном рынке ситуация несколько иная: жилье, особенно в домах советской эпохи, растет в цене более медленно. Такие ценовые изменения касаются в основном 1, 2-комнатных квартир в надлежащем состоянии и в удачных локациях.

Эксперт также подчеркнул, что одной из важных причин, которая побуждает повышение стоимости жилья, является инфляционный скачок и вместе с тем экономическая непрогнозируемость в стране.

“С начала года покупательная способность гривны уменьшилась официально на 9%, а фактически, по мнению экономистов, на все 15-20%. В условиях роста цен на все группы товаров и услуг вполне ожидаемо, что это сказалось на стоимости жилья”, - отметил он.

По мнению эксперта, дальнейший ход на рынке жилья во многом будет зависеть от эпидемической ситуации, состояния экономики, курса гривни по отношению к доллару.

Важными станут вопросы налогообложения первичной недвижимости, развития ипотеки под покупку “первичных” квартир, а также принятие законодательных актов, направленных на защиту покупателей-инвесторов и решения проблем долгостроев.

"В случае введения на первичном рынке НДС и 18% налога с продажи 3-го объекта цены на первичке могут существенно вырасти. Это автоматически затронет и вторичный рынок в дополнительных несколько процентов”, - подытожил Пита.

Цены на строительные работы в Украине

Согласно данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-мае 2021 года по сравнению с январем-маем 2020 года, выросли на 14,2%.

В то же время, строительные предприятия Украины в январе-мае 2021 года сократили объемы работ по сравнению с январем-маем 2020 года, на 6,1% - до 54,4 млрд грн.

Влияние налогов на стоимость жилья

Министерстве финансов отмечают, что налоги не имеют прямого влияния на стоимость жилья, которая формируется в большинстве случаев за счет спроса на рынке.

Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Верховная Рада одобрила этот законопроект в первом чтении.

8 июля 2021 года президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе заявил о том, что после принятия скандального “ресурного” законопроекта (№5600), которым предполагается отмена льготы по НДС на операции по продаже жилья на вторичном рынке, цены на квартиры вырастут в два раза.

Ипотека под обещанные 7%

27 января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы "Доступная ипотека под 7%".

1 марта первые два украинца воспользовались государственной программой "Доступная ипотека под 7%".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец