Наполнение бюджета было одним из основных требований к ведомству, отметил и.о. главы Государственной таможенной службы.

В январе 2022 года Государственная таможенная служба перевыполнила показатели бюджета на 19,7%. Об этом в интервью "24 каналу" рассказал и.о. главы Государственной таможенной службы Вячеслав Демченко.

"Индикатив (показатель того, сколько таможня должна собрать для бюджета, – Ред.) на первый месяц был 33 миллиарда, но мы его также перевыполнили на 19,7%", – рассказал он.

В целом, за 2021 год таможня перевыполнила показатели наполнения бюджета почти на 17%.

"Индикатив в прошлом году был 413 миллиарда гривен, мы же собрали 455 миллиардов гривен, что примерно на 17% больше, чем предполагалось", – добавил Демченко.

Он уточнил, что наполнение бюджета было одним из основных требований к ведомству. И добавил, что подобных результатов удалось достичь благодаря слаженной работе команды профессионалов.

"В ведомстве много грамотных и профессионально подкованных людей. Главное – этих людей увидеть и дать им кредит доверия. В нашей системе должностное лицо назначается на испытательный срок – в среднем это 6 месяцев. Человек получает временную должность и потом можно сделать выводы. Сейчас эти испытательные сроки есть у каждого сотрудника, и также у меня", – подчеркнул он.