Кроме того, более 1,3 миллиарда гривень ОККО уже передала на поддержку ВСУ и восстановление Украины.

За три квартала 2023 года группа ОККО уплатила более 10 миллиардов гривень налогов. Это около 0,88% всех налоговых поступлений в сводный бюджет Украины. Об этом сообщается на сайте компании.

"В условиях противостояния агрессору одна из главных задач бизнеса – полная и своевременная уплата налогов. Ведь каждая перечисленная в бюджет гривня – это дополнительные средства на укрепление армии, возобновление разрушенной инфраструктуры, социальную поддержку наших сограждан. Но чтобы приблизить победу, мы не ограничиваемся только уплатой налогов. Еще более 1,3 миллиарда гривень ОККО уже передала в поддержку ВСУ и на восстановление Украины. Здесь речь идет и о закупке техники и вооружения для ВСУ, и о бесплатном питании наших защитников в прифронтовых районах, и о поддержке местных общин и волонтеров топливом, и о многих других проектах. И мы будем продолжать это делать вплоть до окончания полномасштабной войны", – комментирует вице-президент ОККО по финансам Назар Купибида.

За 9 месяцев текущего года предприятия группы ОККО суммарно перечислили в бюджет и государственные специализированные фонды 10,315 миллиарда гривень налогов, из которых 2,821 миллиарда гривень – это налоги, уплаченные с операционной деятельности, и 7,495 миллиарда гривень – налоги и сборы, уплаченные при импорте товаров. Общий объем перечисленных ОККО налогов за 9 месяцев 2023 года в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Таким образом, на налоги группы ОККО пришлось примерно 0,88% всех налоговых поступлений в сводный бюджет Украины за 9 месяцев 2023 года.

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Если пересчитать налоги, уплаченные с операционной деятельности, на одну заправку, то каждый АЗК ОККО в январе-сентябре 2023 года заплатил в бюджет 7 миллионов 165,18 тысяч гривень, или же по 796,13 тысяч гривень в месяц. Этот показатель на 21% выше, чем в январе-сентябре 2022 года.

В пересчете же на 1 литр реализованного топлива показатель уплаты налогов с операционной деятельности за три квартала-2023 составил 2,52 гривни (против 2,29 гривни с литра за 9 месяцев 2022 года). По результатам отдельно взятого 3-го квартала 2023 года этот показатель вырос уже до 2,70 грн на 1 литр. В пересчете на одного работника компании уровень уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, военный сбор и налог на доходы физических лиц составляет сейчас 9693 гривни ежемесячно.