РФ и Китай нашли способ обойти новые санкции США: Reuters раскрыло схему

Окно для осуществления ими платежей в пользу российских компаний может сузиться.

Россия и Китай нашли альтернативные варианты проведения платежей после введения санкций США. После визита Владимира Путина в приграничных регионах созданы специальные банки, которые позволяют российским компаниям открывать счета нерезидентов в китайских банках.

Издание Reuters пишет, что в 2023 году объем торговли между Россией и Китаем вырос до рекордных 240 миллиардов долларов. Сохранение потока доходов и товаров имеет решающее значение для Кремля, но зависит от обеспечения бесперебойных платежей.

Обходной путь, в котором задействованы небольшие региональные банки, которые остаются вне поля зрения Вашингтона, показывает, как Москве и Пекину приходится предпринимать все более сложные шаги для сохранения возможности проводить платежи.

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Схема, в которой задействованы небольшие банки, имеющие ограниченный или нулевой бизнес со странами, которые РФ считает недружественными, снижает потенциальные риски для Китая. Однако окно для осуществления ими платежей в пользу российских компаний может сузиться, ведь в США работают над выявлением подобных банков.

"После визита Путина в одной из провинций Китая появились банки, которые открывают счета NRA для российских компаний на территории Китая", - сообщил один из источников. "Сегодня мы даже не говорим о ... крупных и средних банках. Ни один из них не работает с Россией. Это проблема, которую мы действительно должны признать".

Санкции США

После того как США ввели санкции против большего числа китайских фирм, многие из них, возможно, решили прекратить любые деловые отношения с Россией, и импорт из Китая может сократиться, говорит Евгений Коган, инвестиционный банкир и профессор Высшей школы экономики в России. Санкции в отношении дочерних компаний российских банков в Китае также создают проблемы, добавил он.

ВТБ уже находился под санкциями, но Минфин США изменил ограничения в отношении банков РФ, которые ранее были объектом санкций, включив в них иностранные организации, в том числе шанхайский филиал ВТБ, что усложнит проведение платежей.

Когда российская компания покупает или продает товары или услуги китайскому торговому партнеру, она должна иметь возможность получать или выплачивать наличные через платежные системы, управляемые банками. Так, российский Альфа-банк уже несколько месяцев работает над открытием двух китайских филиалов - в Шанхае и Пекине, но безуспешно.

"Американские санкции - самые пугающие, в том числе и для наших китайских партнеров", - говорит источник. "Как говорят китайцы, они боятся их, как тигра".

По словам собеседника, угроза введения дополнительных санкций, которые могут перекрыть доступ к доллару, пугает китайские банки, которые не хотят терять мировые рынки, даже если с Россией можно вести выгодную торговлю.

Для России проблемы с платежами наносят ущерб экспортным доходам, нарушают цепочки поставок и повышают цены на импорт, а ее нефтяные компании сталкиваются с многомесячными задержками платежей.

Новые санкции США против России - главные новости

12 июня США ввели новые санкции против России. Под "каток" ограничений на этот раз попали физические и юридические лица в РФ и третьих странах, которые помогают поддерживать войну против Украины.

На следлующий день курс покупки доллара вырос до 100 рублей в московских обменниках.

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