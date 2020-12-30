Топ-менеджер должен был получить вознаграждение, если акции компании будут стоить 31 доллар за штуку.

Профсоюзы оказались возмущены выплатой генеральному директору General Electric (GE) Ларри Калпу бонуса в размере 47 миллионов долларов.

Об этом сообщает Financial Times.

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Топ-менеджер должен был получить вознаграждение, если акции компании будут стоить 31 доллар за штуку. Однако в разгар пандемии условия были изменены. В качестве уровня, который позволял бы получить бонус, установили цену в 10 долларов. «Как GE может объяснить многомиллионную выплату гендиректору в то время, когда рабочие и их семьи страдают?» — возмущаются главы профсоюзов.

В этом году компания сократила 20 процентов рабочих мест в своем подразделении GE Aviation. Скандал может вызвать негативную реакцию со стороны акционеров, отмечают эксперты.

Что этому предшествовало

В 2019 году General Electric приняла решение заморозить пенсионный план для порядка 20 тысяч сотрудников. Это было продиктовано необходимостью сокращения долгов. Кроме того, были заморожены дополнительные пенсионные выплаты для 700 сотрудников.

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Автор: УНИАН