Ноутбук предоставляется для того, чтобы дети имели возможность учиться.

Каждая многодетная семья в эвакуации получит ноутбук для обучения детей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время информационного телемарафона.

"Мы решили, как министерство, найти возможность каждой многодетной семье, которая переедет, дать ноутбук, чтобы дети могли учиться. Нам надо, чтобы дети учились, развивались. Каждая многодетная семья получит ноутбук", - рассказала она.

Также, вице-премьер добавила, что при эвакуации государство обеспечивает бесплатную транспортировку, предоставляет жилье, питание и медицинский уход.

"Плюс, мы выплачиваем единовременное пособие, как только человек садится в поезд, оформляем справку ВПО... А также, на перроне по прибытию, выплачиваем сразу 2200 грн или, в зависимости от человека, если он с инвалидностью, то 3000. Первая единовременная выплата всегда есть", - подчеркнула Верещук.

Она отметила, что на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей осталось около 52 тысяч детей и в целом 350 тысяч населения.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Украина ввела обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что из Донецкой области необходимо эвакуировать 200-220 тыс. жителей.

В то же время она подчеркнула, что заставлять людей выезжать никто не будет. У них есть возможность отказаться от эвакуации в письменном виде.

По словам Верещук, следующей для эвакуации может стать Запорожская область. Там без газа – 65% территории.

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