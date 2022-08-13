Враг постоянно ведет обстрелы по всей линии фронта.

Из Донецкой области в среднем за сутки эвакуируют 500-700 человек.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время информационного телемарафона.

"Эвакуация проводится в среднем по 500-700 человек в сутки, это по разным направлениям", - сказал он.

По его словам, наиболее напряженными направлениями на территории Донецкой области остаются Бахмутское, Авдеевское, Славянское и Краматорское.

"Обстрелы по линии фронта постоянные. Минувшие сутки были очень горячими, по городу Краматорску был нанесен ракетный удар. Всего за сутки 5 человек погибли среди гражданского населения и 35 человек по всей области получили ранения различной степени тяжести. Наиболее напряженными направлениями остаются Бахмутское, Авдеевское и возле Славянска с Краматорском враг также не прекращает попыток, чтобы осуществить свои несбыточные мечты по захвату этих городов", - сказал Кириленко.

На определенных направлениях враг начал действовать агрессивнее, однако Вооруженные силы Украины принимают все необходимые меры, добавил глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Украина ввела обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что из Донецкой области необходимо эвакуировать 200-220 тыс. жителей.

В то же время она подчеркнула, что заставлять людей выезжать никто не будет. У них есть возможность отказаться от эвакуации в письменном виде.

По словам Верещук, следующей для эвакуации может стать Запорожская область. Там без газа – 65% территории.