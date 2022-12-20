В течение 20 ноября - 13 декабря средний чек покупки с OLX Доставка составил 786 гривен.

В конце года украинцы больше всего интересуются товарами в категориях "Дом и сад" и "Мода и стиль", в то время, как спрос на детские товары несколько снизился.

Как говорится в исследовании от аналитической службы OLX, самый высокий средний чек покупки был среди таких товаров: музыкальные инструменты — 3 тыс. 337 грн; детские автокресла — 1 тыс. 508 грн; наручные часы — 1 тыс. 300 грн; детские коляски — 1 тыс. 003 грн; детская мебель — 974 грн.

"Так, в период с 20 ноября по 13 декабря пользователи OLX свыше 3,3 миллиона раз откликались на объявления о товарах для дома и 2,3 миллиона раз интересовались покупкой одежды и аксессуаров. По сравнению с прошлым годом интерес к этим категориям вырос на 42% и 9% соответственно. А вот спрос на детские товары - наоборот - снизился на 14% в соответствии с показателем 2021 года и составил 1,8 миллиона отзывов", - отметили эксперты.

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Они подчеркнули, если детализировать, что именно больше всего интересовало покупателей в этих категориях, то лидируют по количеству отзывов детская (853 тыс. отзывов) и женская одежда (633 тыс. отзывов), также игрушки (476 тыс. отзывов), а еще мужская одежда (378 тыс. отзывов) и предметы интерьера (189 тыс. отзывов). При этом среди предметов интерьера больше всего вырос спрос на светильники — почти вчетверо. Более чем в 5 раз возросла популярность спортивных вещей как среди женщин, так и среди мужчин. Более чем в 2 раза вырос спрос на женскую домашнюю одежду, а также на мужские свитера и кофты.

"На протяжении 20 ноября - 13 декабря средний чек покупки с OLX Доставка составил 786 гривен. В прошлом году эта сумма была на 257 гривень ниже. При этом, больше всего украинцы тратили на товары для хобби, отдыха и спорта — в среднем 1 тыс. 500 гривень. Средняя стоимость заказа в категории "Дом и сад" составила 1 тыс. 186 гривень, а покупка одежды и детских вещей обходилась около 569 и 606 гривен соответственно", - подсчитали аналитики.

Также в этом году украинцы делали больше заказов в разделе "Подарки". По данным OLX, количество сделок выросло втрое в соответствии с аналогичным периодом 2021 года. Так, чаще всего пользователи заказывали: подарочные коробки и упаковки (средний чек 317 грн); подарки для мужчин (522 грн); подарки для женщин (488 грн); подарки на Новый год (389 грн); подарки ручной работы (532 грн).

Работа во время войны:

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

По состоянию на 7 июня падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем.

По состоянию на 5 октября 2022 года более трети украинцев потеряли работу после начала войны.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, количество вакансий на рынке труда по состоянию на октябрь 2022 года уменьшилось более, чем вдвое, и на одну вакансию претендовали 8 безработных.

По состоянию на начало октября в Украине были официально зарегистрированы 260 тыс. безработных.

По состоянию на 15 декабря 2022 года более 60% украинцев заявили об ухудшении материального положения.

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