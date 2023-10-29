Авторы отметили, что местные жители вызвали полицию, потому что в вертолете и вокруг него никого не было.

17 октября на поле хорватской агропромышленной компании PPK Karlovac в 50 км от столицы страны Загреба нашли вертолет Robinson R66 Turbine, что вызвало беспокойство местных жителей. Хорватское издание Jutarnjilist сообщило, что владелец вертолета с номером UR-HAA – украинский бизнесмен, генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

Авторы отметили, что местные жители вызвали полицию, потому что в вертолете и вокруг него никого не было. Уголовные инспекторы отдела полиции Карловаца и других служб, ответственных за национальную безопасность и безопасность аэронавигации, натянули вокруг полицейскую ленту, чтобы никто не приближался к "неизвестному летающему объекту".

"Почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич, который также является большим другом Мазепы, рассказал Jutarnji, что после внезапного прибытия в Хорватию на вертолете он разговаривал с Мазепой, который сказал ему, что в протоколе [полета] произошла ошибка, из-за чего он сожалеет и будет делать все, чтобы подобное больше не повторялось в будущем и чтобы все будущие полеты выполнялись по всем правилам", - отметило издание.

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Журналисты добавили, что Мазепа часто бывает в Хорватии, и на этот раз прилетел чтобы охотиться на кабана.

"Этот рейс обойдется дорого, так как ему придется заплатить большой штраф за нарушение правил, но это не должно быть большой проблемой для богатого инвестиционного банкира", – пишет Jutarnjilist.

Авторы материала заявили, что Мазепа является "большим поклонником адреналиновых развлечений". Они сделали этот вывод из фотографий в его Instagram, на которых бизнесмен управляет вертолетом, охотится, катается на лыжах, на мотоцикле, на лошади. Но сейчас профиль Мазепы в Instagram уже закрыт.

"Сегодня (27 октября. - "ГОРДОН") он прилетел из Италии в Загреб и должным образом зарегистрировался на этот рейс. Там он якобы заправился, а затем без регистрации, отчетности и разрешения направился в сторону Карловаца, приземлился там и с компанией, которая его ждала, отправился охотиться на кабанов. Охоту якобы организовало агентство, занимающееся охотничьим туризмом", - пояснили журналисты.

Политолог, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко написал в Facebook, что Мазепа пользуется для выезда из Украины системой "Шлях".

"Мазепа использует "Шлях" для охоты с вертолета на кабанов в Европе, - написал он. - По информации СМИ, источник в Государственной пограничной службе Украины на условиях анонимности сообщил, что [несмотря на] соответствующий призывной возраст Мазепа постоянно пересекает границу Украины по системе "Шлях", с начала войны он уже воспользовался этой возможностью более десяти раз. Мазепа один из тех украинцев, которые не имеют проблем с ограничениями на выезд из Украины и свободно пересекают границу в любое удобное для себя время!!! Хорватские дикие кабаны! Вот такая гуманитарка!", - возмутился политолог.

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