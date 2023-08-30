Адвокатская компания "Андрей Мягкий и Партнеры" утверждает, что большая часть информации, которую сообщает Игорь Мазепа, является ложью.

Инвестиционный банкир Игорь Мазепа снова пытается ввести в заблуждение средства массовой информации, сообщается в пресс-релизе юридической компании "Андрей Мягкий и Партнеры".

"Адвокатская компания "Андрей Мягкий и Партнеры" обращается к представителям средств массовой информации с опровержением публичных заявлений CEO Concorde Capital Игоря Мазепы касательно нашей компании и его интерпретации конфликта вокруг Майницкого месторождения", - сообщается в пресс-релизе.

Адвокатская компания "Андрей Мягкий и Партнеры" утверждает, что большая часть информации, которую сообщает Игорь Мазепа, является ложью: "Значительная часть информации, которую сообщает CEO Concorde Capital Игорь Мазепа на своей странице в социальной сети Facebook 28.08.2023 и далее распространяемой в СМИ, является откровенной неправдой и не отражает реальной ситуации. Это касается как степени участия нашей компании в ситуации, так и реального состояния дел на Майницком месторождении".

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Ранее СМИ сообщили, что "мошенник инвестиционный банкир Мазепа оказывает давление на правоохранительные органы и судей", обманом используя независимые средства массовой информации, чтобы не расплачиваться за украденное Майницкое газовое месторождение", ссылаясь на бизнесмена Олега Токаря, который утверждает, что он является пострадавшей стороной от действий Мазепы, которая в результате рейдерского захвата Игорем Мазепой лишилась месторождения и обратилась за помощью в правоохранительные органы и суды.

Майницкое месторождение расположено во Львовской области и входит в пятерку газовых месторождений Украины по официально подтвержденным объемам запасов. На данный момент на месторождении проводится добыча из двух скважин.