Согласно прогнозу, пик купли-продажи эксперты ожидают с апреля на июнь.

Цены на загородные дома в Украине превышают возможности покупателей, однако после новогодних праздников стоимость жилья вырастет еще больше.

Такой прогноз озвучили эксперты Ассоциации специалистов по недвижимости, говорится в сюжете Сніданку з 1+1.

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Эксперты отмечают, что в 2021 году частные дома подорожали на 20%. По прогнозам специалистов, жилье в пригороде столицы, Львова, Днепра, Харькова и Одессы в следующем году подорожает еще на 5%.

Согласно прогнозу, пик купли-продажи эксперты ожидают с апреля на июнь. В это время и произойдет основной рост стоимости квадратных метров.

Прогноз на 2022 год:

Эксперты прогнозировали, что в первом полугодии 2022 года, при сохранении контролируемой пандемической ситуации и относительной экономической стабильности, на первичном и вторичном рынках жилья в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове рост цен не превысит 5-7%.

Цены на жилье в Киеве:

По состоянию на 24 ноября 2021 года с начала пандемии коронавируса, цена первичной недвижимости в Киеве выросла на 37%.

По состоянию на 6 декабря по итогам 2021 года стоимость жилья на первичном рынке столицы выросла на 25-35%.

Автор: Елена Коваленко