Эксперты прогнозируют, что покупатели будут проявлять интерес к первичному рынку недвижимости.

В 2022-м в Украине будет наблюдаться рост цен на жилье.

Как сообщает "Обозреватель", консультант по недвижимости Иван Кудояр прогнозирует, что спрос и предложения увеличатся, а цены могут вырасти примерно на 5-10%.

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"Если не будет никаких страшных вещей происходить со страной, стоимость жилья будет расти на 5-10% в год", – подытожил Кудояр.

В то же время, по словам партнера группы компаний Concept Group Михаила Подвысоцкого, покупатели будут проявлять интерес к первичному рынку недвижимости.

По мнению эксперта, в 2022 году более 60-65% спроса на первичном рынке будет сосредоточено на одно- и двухкомнатных квартирах площадью до 60 м2 именно в объектах классов комфорт и комфорт+.

"Стоимость жилья на первичном рынке может возрасти на 10-15%. При этом наибольшие ценовые колебания возможны с апреля по июнь и с октября по декабрь включительно. Ценовая ситуация на первичном рынке также будет зависеть от темпов развития ипотечного кредитования и эффективности законодательных изменений в сфере градостроительства, которые должны гарантировать покупателям безопасное приобретение жилья", - отметил эксперт.

Прогноз на 2022 год:

Эксперты прогнозировали, что в первом полугодии 2022 года, при сохранении контролируемой пандемической ситуации и относительной экономической стабильности, на первичном и вторичном рынках жилья в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове рост цен не превысит 5-7%.

Эксперты Ассоциации специалистов по недвижимости прогнозировали, что после новогодних праздников в Украине изменятся цены на загородное жилье.

Цены на жилье в Киеве:

По состоянию на 24 ноября 2021 года с начала пандемии коронавируса, цена первичной недвижимости в Киеве выросла на 37%.

По состоянию на 6 декабря по итогам 2021 года стоимость жилья на первичном рынке столицы выросла на 25-35%.