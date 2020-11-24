Оцифровка всех требований к бизнесу в системе Prozorro начнется в декабре.

Госпредприятие Prozorro с 3 декабря начнет переводить в электронный формат требования к участникам публичных закупок.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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На первом этапе, 3 декабря, в электронный формат перейдут критерии, которые показывают, не нарушал ли участник публичных торгов антикоррупционное законодательство и не имеет ли он налоговой задолженности. Этот набор критериев соответствует ст. 17 закона о публичных закупках.

«Постепенно в электронный формат также перейдут другие требования к участникам публичных закупок», — сообщили в Prozorro.

Речь идет о квалификационных критериях, которые показывают имеет ли поставщик необходимую квалификацию для поставки того или иного товара или оказания услуги, выполнения работ, ст. 16 закона.

Также будет определяться критерий предмета закупки (насколько товар, работы или услуги, которые предлагает поставщик, соответствуют требованиям заказчика, ст. 22−23 закона).

В ГП Prozorro прогнозируют, что теперь потенциальные участники тендеров будут допускать меньше ошибок, которые сейчас могут приводить к их отклонению от участия в аукционах. Это приведет к росту конкуренции на торгах.

Что такое украинская система Prozorro

Система госзакупок Prozorro была создана в Украине в 2015 году, с 1 августа 2016 года распространялась на всех государственных заказчиков при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тысяч гривень и услуг - более 1,5 миллиона гривень. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.

30 июня 2020 года Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что система Prozorro не может быть отменена.

26 мая 2020 года была запущена программа поиска уязвимости системы электронных публичных закупок Prozorro.

6 мая 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило о том, что разрабатывает изменения в законодательство, направленные на поддержку отечественного производителя, для чего будет изменена работа системы публичных закупок Prozorro.

По состоянию на 14 августа 2020 года в международном рейтинге прозрачности публичных закупок Украина заняла первое место, набрав 97,05 баллов из 100 возможных.

Закон о публичных закупках

3 ноября 2020 года Верховная Рада внесла технические изменения в Закон «О публичных закупках», заменив в нем слова «преступление» на «уголовное правонарушение».

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Автор: УНИАН