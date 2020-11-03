Слова «преступление» в этом документе будут заменены на «уголовное правонарушение».

Верховная Рада внесла технические изменения в Закон «О публичных закупках», заменив в нем слова «преступление» на «уголовное правонарушение».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» в связи с принятием Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений» (№3375) в первом чтении и в целом проголосовали соответственно 288 и 284 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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«Данным законопроектом, как одним из шести законопроектов, заменяются слова «преступление» на «уголовное правонарушение» в соответствии с внедрением понятия уголовных проступков», - отметил народный депутат Денис Монастырский, представляя законопроект.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха отметил, что его комитет поддерживает принятие законопроекта, но с условием, что он вступит в силу в день, следующий за днем опубликования закона.

Хронология событий

22 ноября 2018 года Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений» (далее - закон №2617-VIII), в котором изменениями в Уголовный кодекс Украины был введен институт уголовного проступка. Изменения коснулись как самого понятия деяния, по которому осуществляется уголовно-правовая охрана (ст. 11 УК), так его видов (ст. 12 УК).

Согласно внесенным изменениям, деяния, которые ранее относились к категории преступлений небольшой тяжести (ч. 2 ст. 12 УК), переведены в категорию уголовных преступлений. Также, были внесены системные изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и ряд других законодательных актов.

Закон №2617-VIII должен был вступить в силу 1 января 2020 года, но в ноябре 2019 года оказалось, что практически все органы уголовной юстиции, в компетенцию которых, в соответствии с действующим уголовным процессуальным законодательством, входит осуществление предварительного расследования в отношении деяний, которые относятся к категории уголовных проступков, не готовы к осуществлению этой деятельности.

3 декабря 2019 года парламентом был принят закон Украины «О внесении изменения в раздел II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений» (далее - закон №321-IX), которым было отсрочено вступление в силу закона №2617-VIII с 1 января 2020 года до 1 июля 2020 года.

Во время принятия закона №321-IX было определено, что для унификации законодательства нужно внести изменения в большой массив законодательных актов с целью согласования терминологии, введенной законом №2617-VIII, и терминологии, применяемой в других законодательных актах.

Что такое украинская система Prozorro

Система госзакупок Prozorro была создана в Украине в 2015 году, с 1 августа 2016 года распространялась на всех государственных заказчиков при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тысяч гривень и услуг - более 1,5 миллиона гривень. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.

30 июня 2020 года Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что система Prozorro не может быть отменена.

26 мая 2020 года была запущена программа поиска уязвимости системы электронных публичных закупок Prozorro.

6 мая 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило о том, что разрабатывает изменения в законодательство, направленные на поддержку отечественного производителя, для чего будет изменена работа системы публичных закупок Prozorro.

По состоянию на 14 августа 2020 года в международном рейтинге прозрачности публичных закупок Украина заняла первое место, набрав 97,05 баллов из 100 возможных.

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Автор: Дмитрий Шварц