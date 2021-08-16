Аренда комнат и квартир в центре Киева подорожала на 23% за полгода.

Накануне начала учебного года цены на аренду квартир в Киеве, Харькове, Днепре в августе 2021 года выросли в среднем на 3% по сравнению с весной, в Одессе - на 5%, во Львове - на 2%.

Об этом свидетельствует аналитика "OLX Недвижимость".

"Если в прошлом году, после первого локдауна и до осени, цены на аренду недвижимости в столице снизились на 6-9%, то в 2021-м ситуация иная: цены на жилье растут. По сравнению с апрелем долговременная аренда в Киеве подорожала на 3%", - говорится в сообщении.

По данным сервиса, в Киеве зафиксирован наибольший перепад цен на аренду квартир. Средние цены на однокомнатные квартиры в столице варьируются в среднем от 7 тыс. грн до 16 тыс. грн, на двухкомнатные - 8-30 тыс. грн, трехкомнатные - 11-55,7 тыс. грн. Самые высокие показатели сохраняют квартиры в Печерском районе, где цены на 23% больше, чем весной. При этом самые низкие цены на аренду квартир сохраняются в Деснянском районе: 7 тыс. грн - однокомнатные, 8 тыс. грн - двухкомнатные, 11 тыс. грн - трехкомнатные.

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Согласно аналитическим данным, в Харькове самое дешевое арендное жилье предлагают в Индустриальном, Немышлянском, Новобаварском и Московском районах, где цены на однокомнатные квартиры составляют 5-5,5 тыс. грн, двухкомнатные - 6-7 тыс. грн, трехкомнатные - 7-9 тыс. грн. При этом самые высокие цены сохраняются в Шевченковском районе - в среднем на 50% выше, чем в отдаленных жилых массивах.

В Днепре средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 5-8 тыс. грн, двухкомнатной - 6-12 тыс. грн, трехкомнатной - 7-13 тыс. грн. Самые низкие цены зафиксированы в Самарском районе: 4, 5 и 8 тыс. грн соответственно.

По данным компании, во Львове наблюдается наименьшая разница в стоимости аренды между квартирами в центральных и отдаленных районах. Так, цены на аренду однокомнатной квартиры варьируются в пределах 7-8 тыс. грн, двухкомнатной - 8-10 тыс. грн, трехкомнатной - 8,5-12,5 тыс. грн.

Отмечается, что в Одессе зафиксированы самые низкие цены долгосрочной аренды среди городов-миллионников. Это связано со спадом туристического сезона. Так, средние цены на аренду однокомнатной квартиры составляют 5,5-7 тыс. грн, двухкомнатной - 6-8,5 тыс. грн, трехкомнатной - 7-9,5 тыс. грн.

По прогнозам Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины, жилье на первичном рынке по итогам первого полугодия выросло в цене на 15-18%, а уже по итогам года может подорожать на 25%. На вторичном рынке жилье в зависимости от региона уже выросло в цене на 7-10%, а к концу года может подорожать в целом на 12%.

Цены на жилье в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли на 8,8%. В частности, цены на первичном рынке недвижимости выросли на 6,9%, на вторичном - на 9,8%.

Автор: Богдан Слуцкий