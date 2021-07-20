С начала года цены на жилье в Украине выросли на 9,8%.

Цены на жилье в Украине в апреле-июне этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 14%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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В частности, цены на первичном рынке недвижимости выросли на 12,8%, на вторичном - на 14,7%.

На первичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 12,8%, двухкомнатные - на 11,2% и трехкомнатные - на 16,2%.

На вторичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 12,8%, двухкомнатные - на 16,5%, а трехкомнатные - на 14,6%.

С начала года цены на жилье в Украине выросли на 9,8%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Цены на жилье в Украине: что необходимо знать

По прогнозам Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, жилье на первичном рынке по итогам первого полугодия выросло в цене на 15-18%, а уже по итогам года может подорожать на 25%. На вторичном рынке жилье в зависимости от региона уже выросло в цене на 7-10%, а к концу года может подорожать в целом на 12%.

Цены на жилье в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, выросли на 8,8%. В частности, цены на первичном рынке недвижимости выросли на 6,9%, на вторичном - на 9,8%.

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Автор: Павел Степанец