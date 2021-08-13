Эксперты спрогнозировали, какая ситуация будет наблюдаться на рынке аренды жилья в ближайшее время.

В Украине растут цены на аренду жилья - кое-где из-за спроса цена увеличилась в полтора раза.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Героиня сюжета - Карина - рассказывает о фразе, которую в последнее время слышит очень часто: "У меня очередь на квартиру". Девушка хочет арендовать жилье и готова заплатить за это до 8 тысяч гривень. Под эту сумму, кроме уже забронированных вариантов, она видит со странным интерьером или более дорогие.

Факт подорожания в Украине аренды жилья подтверждают риелторы. К примеру: в Киеве жилье с косметическим ремонтом не возле метро будет стоить 9,5 тысяч. Речь идет о квартирах, которые сдаются впервые. Ранее речь шла о 6-7 тысячах гривень.

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Одной из причин подорожания эксперты называют стихание пандемии: крупные города постепенно возвращаются к работе. Те же эксперты прогнозируют, что к зиме аренда точно не будет дешеветь.

"Во-первых, в этом году возвращаются студенты. Во-вторых, у нас довольно много сейчас стало возвращаться тех людей, которые приезжали раньше в город на заработки", - объясняет директор риэлторского объединения Юлия Курганова.

Иногда на сайтах объявлений можно увидеть "однушки" за 6 тысяч гривень. Также есть варианты в десять раз дороже, но уже на окраинах города.

Детали узнавайте из сюжета:

Автор: Юрий Годован