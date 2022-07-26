Украинские правоохранительные и регуляторные органы до сих не аннулировали лицензию российского букмекера 1xBet. Также не заблокирован сайт компании в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, несмотря на то, что вопрос 1xBet уже дошел до президента (за 7 дней было собрано более 26 тысяч подписей под петицией с требованием запретить работу 1xBet в Украине), правоохранительные органы практически бездействуют в вопросе проверки российского оператора азартных игр.

Еще в конце июня этого года глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудой уверял, что комиссия уже обратилась в СБУ для установления истины - связана ли "Твоя беттинговая компания", которой комиссия выдала лицензии под российский бренд 1xBet, или нет.

В то же время глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник 11 июля заявил, что его ведомство запросило у КРАИЛ все документы, на основании которых комиссия выдала лицензии "Твоей беттинговой компании", но КРАИЛ отказалась выдать детективам документацию.

"На данный момент, решается вопрос о получении копий лицензионных дел соответственно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении БЭБ.

Само же Бюро, отмечают авторы публикации, также проявляет пассивность в вопросе реагирования на работу сайта 1xbet.com в Украине. Дело в том, что сайт лицензию не получал, а потому правоохранители имеют все основания открыть по этому поводу уголовное дело по статье 203-2 УК Украины и заблокировать сайт на территории страны. По этому поводу КРАИЛ обращалась в Бюро еще 18 мая 2022 года, однако, как сообщили в комиссии, по состоянию на 1 июля так и не получили ответа.

Кроме того, как выяснили журналисты, в отношении служебных лиц ООО "Твоя беттинговая компания" 27 апреля полиция открыла уголовное производство по двум статьям - мошенничество и финансирование действий, направленных на насильственное изменение границ Украины или свержение конституционного строя или захват государственной власти. Однако, в Подольской окружной прокуратуре Киева никаких результатов достигнуто не было.

Журналисты предполагают, что за торможением в этих делах может стоять куратор игорного бизнеса в Украине Борис Баум, которого подозревают в связях с заместителем председателя Госдумы РФ и спецпредставителем Владимира Путина Александром Бабаковым.