В столице КНДР открыли новый квартал с многоэтажками (фото)

По случаю введения нового квартала в действие на улице Пхеньяна устроили сцену и провели концерт с участием популярных исполнителей.

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын открыл новый квартал многоэтажных жилых домов на севере столицы КНДР. Об этом со ссылкой на государственное информационное агентство Северной Кореи сообщают пропагандистские российские СМИ.

"15 апреля в торжественной обстановке состоялась церемония завершения строительства жилых домов на 10 тысяч квартир - третьей очереди жилищного строительства в районе Хвасон...", - говорится в официальном заявлении.

Как пишет северокорейская пропаганда, в новых домах будут жить "семьи педагогов и рабочих, а также трудящихся и пенсионеров". Сообщается, что Ким Чен Ын извинился за то, что современные жилые дома предоставляются только сейчас.

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Среди новых зданий можно заметить такие, которые создали в традиционном корейском стиле с характерной крышей.

По случаю введения нового квартала в действие на улице устроили сцену и провели концерт с участием популярных исполнителей. Концерт проходил под лозунгами "Процветай наша родина!" и "Мы - корейцы". Ким Чен Ын наблюдал за ним вместе со своей дочерью.

Напомним, ранее в издании Yonhap заявили, что следующим правителем Северной Кореи может стать дочь нынешнего диктатора Ким Джу Е. Выводы были сделаны, в частности, на основе анализа частоты ее появлений на публичных мероприятиях.

Новые проекты КНДР - последние новости

КНДР строит свой самый большой военный корабль, размеры которого будут примерно вдвое превышать размеры любого другого корабля военно-морского флота страны. Его длина составляет около 140 метров.

По словам специалистов, речь может идти о фрегате с управляемыми ракетами, которые смогут поражать цели как на суше, так и на море. Не исключено, что Россия поставляет КНДР технологии для ракетных систем нового корабля.

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