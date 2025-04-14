РФ может поставлять КНДР технологии для ракетных систем нового фрегата.

Северная Корея строит свой самый большой военный корабль, размеры которого более чем в два раза превышают любой другой корабль военно-морского флота страны. Об этом сообщает CNN после изучения новых спутниковых снимков, которые были сделаны 6 апреля спутниковыми провайдерами Maxar Technologies и Planet Labs.

Отмечается, что судно строят на на верфи Нампо на западном побережье Северной Кореи, примерно в 60 километрах от Пхеньяна. Аналитики рассказали журналистам, что это, вероятно, фрегат с управляемыми ракетами для использования против целей на суше и на море.

"Длина фрегата составляет около 140 метров, что делает его крупнейшим военным кораблем, произведенным в Северной Корее, - говорится в анализе Джозефа Бермудеса-младшего и Дженнифер Чжун из Центра стратегических и международных исследований.

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В издании напомнили, что эсминцы ВМС США класса Arleigh Burke имеют длину около 154 метра, а фрегаты класса Constellation - 151 метр. Тем не менее КНДР ранее никогда не строила такие большие корабли.

Журналисты подчеркнули, что сейчас Северная Корея занимается быстрой модернизацией своих вооруженных сил. КНДР разрабатывает ряд новых видов оружия и испытывает межконтинентальные баллистические ракеты, которые способны достичь практически любой точки в США.

Аналитики в разговоре с журналистами выразили уверенность в том, что более тесные связи с Россией после начала полномасштабной войны в Украине могут помочь КНДР обойти санкции ООН, которые ограничивают стране доступ к некоторым технологиям и компонентам для оружия. По словам южнокорейского адмирала в отставке Ким Дук Ки, Москва может поставлять Пхеньяну технологии для ракетных систем фрегата.

Эксперты рассказали журналистам, что новый военный корабль может иметь вооружение, которым обладают современные военно-морские силы, включая ячейки вертикального запуска, которые могут использоваться для запуска различных ракет. Также аналитики считают, что на судне может быть установлен радар с фазированной решеткой, который может отслеживать угрозы и цели быстрее и точнее, чем любые другие корабли КНДР.

Тем не менее эксперты не уверены в том, что Северная Корея сможет построить такой технически сложный корабль. В частности, бывший капитан ВМС США Карл Шустер в беседе с журналистами подчеркнул, что почти любой судостроитель может правильно построить корпус и силовые установки для корабля. По его словам, главная трудность заключается в интеграции коммуникаций, электроники, вооружений и технологий, которых может не быть у КНДР.

Северная Корея впервые показала атомную подводную лодку

Ранее Северная Корея впервые показала строящуюся атомную подводную лодку, которая может представлять серьезную угрозу безопасности Южной Кореи и США. Корейское центральное новостное агентство (KCNA) не предоставило подробностей о подводной лодке, но сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын был проинформирован о ее строительстве.

Как прокомментировал агентству Associated Press южнокорейский эксперт Мун Гын Сик, лодка, по-видимому, относится к классу 6000 или 7000 тонн и может нести около 10 ракет. Он сказал, что использование термина "стратегические управляемые ракеты" означает, что она будет нести ядерное оружие.

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