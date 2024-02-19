С 2014 года она не получала украинского финансирования, а доходы фабрики не учитывались в общем обороте корпорации Roshen.

Октябрьский районный суд Липецкая взял в собственность российского государства акции бывшей Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" и уставный капитал в торговом предприятии ООО "Рошен".

"По решению суда, в доход Российской Федерации должны быть включены акции АО Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" и 94,9976% долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащих "Центрально-Европейской кондитерской компании", 5% долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащих Олегу Казакову", — указано в сообщении судебной системы Липецкой области РФ.

Сообщается, что изъяты акции АО Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" в количестве 128 970 771 штуки. Кроме того, суд запретил на территории России деятельность экс-президента Украины Петра Порошенко, его сына Алексея Порошенко и Олега Казакова.

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Решение суда можно обжаловать в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в сроки, установленные законом.

Липецкая фабрика Рошен-главные новости

Напомним, в апреле 2015 года в Roshen заявили об аресте имущества Липецкой кондитерской фабрики общей стоимостью 2 млрд. руб. Ее руководство обвинили в якобы мошеннических махинациях. Предприятие законсервировали в 2017 году.

Как сообщалось, в 2014-2016 годах корпорация Roshen получила 72,06 млн долл. дивидендов от работы ее производства на Липецкой кондитерской фабрике и перечислила из этой суммы налоги в украинский государственный бюджет в размере 125,63 млн грн.

Напомним, в прошлом году журналисты рассказали о схеме контрабандных поставок сигарет в Европу, к которой может быть причастна Roshen.

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