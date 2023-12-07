Такая поездка будет стоить перевозчику дополнительные примерно 1600 евро.

Украинские экспортеры готовятся решить проблему с блокадой границы польскими перевозчиками с помощью переправки фур через украинско-польскую границу поездами.

Об этом в интервью УНИАН сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

"Четвертого декабря должен был отправиться в рейс первый поезд, на платформах которого будут грузы. Всего таких вагонов двадцать три, и они должны поехать из Украины в Польшу, там разгрузиться и дальше ехать на земле. Это так называемые контрейлерные перевозки", - сказал Балин.

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По его словам, тягач с полуприцепом будет заезжать на платформу и будет ехать на платформе в Польшу. Такая поездка будет стоить перевозчику дополнительные примерно 1600 евро.

"Впрочем, я думаю перевозчик и заказчик смогут себе это позволить, чтобы не терять время на границе. Тем более обещают, что таким образом через сутки машина уже легально законно будет у вас на территории Польши", - добавил вице-президент АсМАП.

Блокирование границы Украины: что известно

Польские перевозчики в начале ноября 2023 года устроили забастовку на пограничных переходах с Украиной, выдвинув ряд требований, среди которых отмена "транспортного безвиза". На границе образовались очереди из украинских грузовиков, кое-где - до нескольких десятков километров в обе стороны. Позже к ним присоединились польские аграрии, а также словацкие дальнобойщики.

Из-за польских протестов в ноябре украинский экспорт через общий с Польшей участок границы сократился на 40%.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал протестующих на границе и заявил, что систему разрешений для украинских перевозчиков необходимо восстановить, поскольку она "хорошо работала".

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