Народный депутат от "Слуги народа" Александр Сова заявил, что резкое повышение акциза может привести к появлению на рынке контрафактной продукции.

С одной стороны Украина должна максимально ограничивать употребление вредных товаров, но с другой стороны государство не имеет права допустить увеличения на алкогольном и табачном рынках нелегальной продукции.

Об этом в комментарии сайту "Рубрика" заявил народный депутат от партии "Слуга народа", председатель подкомитета Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Сова.

"Как народный депутат я поддерживаю инициативы, направленные на пополнение государственного бюджета, но выступаю за сбалансированный подход к налогообложению вредных товаров. Мы должны максимально ограничивать их употребление, но при этом не допустить появления на рынке контрафактной продукции", – уверен Александр Сова.

Также народный депутат напомнил, что есть категории вредных товаров, на которые в течение последних двух лет не повышались акцизы.

В то же время на табачные изделия еще в 2017 г. был установлен 7-летний план постепенного повышения акцизов – на 20% ежегодно.

Также законом №466 в Украине с 1 января 2021 г. планируют резко – сразу в 4,2 раза – повысить акцизы на табачные изделия для электрического нагрева (т. н. ТИЭНы).

Напомним, что ранее в Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства предложили отказаться от резкого повышения акцизов на ТИЭНы в пользу более постепенного подхода.

По мнению специалистов Министерства, постепенное повышение акцизов "предлагает более стабильную модель налогообложения, более постепенный переходный период для адаптации участников табачного рынка, что позволит минимизировать риски роста нелегальной торговли табачными изделиями, в том числе и контрабанды таких изделий в Украину из соседних стран".

Также о необходимости более постепенного подхода в повышении акцизов на ТИЭНы заявили и в Институте экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины. По подсчетам Института, более постепенный подход в повышении акцизов на ТИЭНы обеспечит на 18,7 млрд. больше доходов госбюджета, чем резкое одномоментное повышение.

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Автор: УНИАН