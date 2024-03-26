Городской голова отмечает, что досрочное завершение позволит столице сэкономить энергоносители.

Отопительный сезон в Киеве, начавшийся в октябре 2023 года, планируют завершать в четверг, 28 марта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Виталий Кличко, отметив, что такое решение было принято с учетом существенного потепления, которое прогнозируют синоптики.

По словам мэра, централизованная система теплоснабжения Киева является крупнейшей в Украине и одной из крупнейших в Европе, поэтому как для ее развертывания, так и для перехода в летний режим, необходимо несколько дней.

"Учитывая это, с 28 марта мы начинаем процесс отключения. Досрочное завершение отопительного сезона позволит столице сэкономить энергоносители и не тратить без надобности природный газ. А жителям города – сэкономить на оплате за отопление", – отметил городской голова.

Видео дня

Кличко также подчеркнул, что отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в учреждениях и учреждениях социального обслуживания происходит по письменным заявкам их руководителей.

"Несмотря на колоссальные риски и вражеские обстрелы, Киев прошел отопительный сезон стабильно и без сбоев в работе систем жизнеобеспечения", – подчеркнул мэр.

Отопительный сезон

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявлял, что в 2024 году отопительный сезон в Украине завершится раньше, чем предполагалось, а именно – в конце марта, учитывая плюсовую температуру.

Ранее в комментарии УНИАН синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха рассказала, что в конце марта в Украине ожидается повышение температуры. Самые высокие температуры ожидаются именно в последние дни марта – 29-30 числа. В Киеве же самый теплый день ожидается 30 марта – 18-20 градусов тепла. Похожая картина будет 31 марта и 1 апреля – до +20 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: