Аномально теплая погода в Украине продлится в конце марта и в начале апреля, потом похолодает, но все равно будет довольно тепло.

Все мы любим и ждем теплую погоду. Говорят, конец марта будет аномально теплым. Стоит ли ожидать каких-то аномалий и в апреле, и какая вообще погода ожидается? Об этом в комментарии УНИАН рассказала синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

Она отметила, что в конце марта действительно ожидается повышение температуры. "Именно на этой неделе у нас воздушные потоки с северо-западных изменятся на юго-восточные. То есть появится южная составляющая, поступит более теплая воздушная масса. И соответственно, температурные показатели повысятся до приятных, комфортных весенних температур", - рассказала синоптик.

Птуха добавила, что самые высокие температуры ожидаются именно в последние дни марта - 29-30 числа. В частности, 29 марта в дневные часы будет +13...+19 градусов, а 30-го числа - 16...22 градуса тепла, а на западе страны - местами до 24 градусов.

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В то же время на побережье морей будет ближе к 16-18 градусам тепла, ведь роль там играет водная поверхность, которая не так быстро прогревается, как воздух.

"Но остальные территории у нас с такими высокими значениями температуры. И, в принципе, в этих пределах оно сохранится до 2 апреля ориентировочно. Будет удерживаться такая погода теплая", - сказала Птуха.

Она рассказала, что 29 марта будет проходить атмосферный фронт, из-за которого будет хоть и тепло, но с дождями по территории Украины.

"А вот 30-го у нас без осадков и 31-го, в принципе, и 1-го числа, и до 2-го числа удержится вот такая комфортная погода. Но 2-го уже начнут поступать атмосферные фронты с северо-запада, которые несколько снизят температурные показатели, но не критично, останутся они в плюсовых значениях. Как в дневные, так и в ночные часы. Немножко больше будет облачности и временами начнутся дождики", - рассказала эксперт.

Птуха отметила, что подробнее говорить об апреле пока сложно. "Первые два дня - комфортные. Затем у нас атмосферные фронты с запада будут поступать и временами будут дожди. Но температуры преимущественно плюсовые остаются", - сказала она.

Также на вопрос о погоде именно в Киеве в этот период, синоптик отметила, что пока говорить можно только о ближайших пяти днях.

Так, самый теплый день в столице ожидается 30 марта - 18-20 градусов тепла. Похожая картина будет 31 марта и 1 апреля - до +20 градусов.

"Но 2-го числа ожидаем снижения. Не кардинальное. Но градусов где-то на пять, возможно, будет ниже. То есть уже, если там было 15-20 в дневные часы, то будет уже, может, 10-15. И временами дождик, и облачность. Но 30-е, 31-е и 1-е - наслаждаемся комфортной и теплой погодой", - сказала Птуха.

Потепление в Украине

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует аномально теплую погоду в Украине на конец марта. По его данным, на выходных, 30 и 31 числа, во многих областях возможно установление температурных рекордов.

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