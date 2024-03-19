Соответствующие коррективы были внесены из-за плюсовой температуры воздуха.

В этом году отопительный сезон в Украине, который начался в октябре 2023-го, завершится раньше, чем предполагалось, а именно – в конце марта. Об этом изданию Le Figaro сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

"Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, учитывая плюсовую температуру, это произойдет в конце марта", – заявил он.

Чернышов подчеркнул, что Украина нормально прошла зиму, поскольку сделала выводы из 2022 года, когда россияне начали наносить массированные удары по энергосистеме. Сейчас, по словам руководителя НАК "Нафтогаз", она демонстрирует высокую надежность.

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Другим важным достижением стало то, что Украина перестала импортировать газ из России и Европейского Союза. По мнению Алексея Чернышова, это стало важным шагом к самодостаточности. "В ближайшем будущем я вижу Украину как нетто-экспортера газа", – говорит глава НАК "Нафтогаз".

Отопительный сезон на собственном газе

Ранее стало известно, что Украина впервые в своей истории прошла зиму за счет газа собственной добычи. Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" и ГП "Укргаздобыча" удалось увеличить объемы добычи на 11%, благодаря чему в начале января в украинских хранилищах находилось около 10 млрд кубометров газа.

Напомним, в феврале прошлого года Алексей Чернышов заявил, что для того, чтобы избежать импорта газа, "Нафтогазу" нужно увеличить добычу на 8%, а частным компаниям – на 16%.

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