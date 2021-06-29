Основные риски для реализации этого прогноза связаны с медленным темпом реформ и вакцинации.

Экономика Украины вернется к росту в этом году, в частности, рост ВВП ожидается на уровне 3,5% в 2021 и 2022 годах.

Об этом сообщила пресс-служба Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) со ссылкой на новый отчет о региональных экономических перспективах.

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«Ожидается, что ВВП страны будет расти на 3,5% ежегодно в 2021 и 2022 годах. Основные риски для реализации этого прогноза связаны с медленным темпом реформ и вакцинации», - сказано в сообщении.

Отмечается, что снижение иностранного спроса в сочетании с воздействием на внутренний спрос неоднократных локдаунов обусловили падение ВВП на 4% в 2020 году. При этом улучшенное макрофинансовое управление оказалось очень полезным в кризис и помогло стране сохранить макроэкономическую стабильность.

«Хотя в первом квартале 2021 года в экономике произошло падение на 2,2% по сравнению с прошлым годом из-за продолжения локдауна, есть признаки постепенного возвращения к росту во втором квартале благодаря повышению цен на товарно-сырьевую продукцию», - цитирует пресс-служба ведущего регионального экономиста ЕБРР Димитара Богова.

В ЕБРР отмечают, что объем промышленного производства в январе-апреле увеличился на 1,5% по сравнению с прошлым годом, тогда как объемы экспорта и импорта выросли в первом квартале соответственно на 12% и 11%. Переводы средств выросли в период с января по апрель 2021 года на 7% по сравнению с прошлым годом.

По данным ЕБРР, инфляция ускорилась в этом году на фоне роста мировых цен на пищевую продукцию и достигла 9,5% в мае 2021 года, в связи с чем Национальный банк Украины дважды поднимал учетную ставку, последний раз до уровня 7,5% в апреле.

Прогноз Минэкономики

Министерство экономики прогнозирует, что валовой внутренний продукт Украины выйдет на положительный тренд во втором квартале 2021 года, а по итогам года будет рост на уровне 4,1%.

В государственном бюджете на 2021 год заложен рост внутреннего валового продукта Украины на уровне 4,6%.

По данным Госстата, ВВП Украины в первом квартале 2021 года сократился на 2,2% в годовом выражении.

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Автор: Екатерина Жирий