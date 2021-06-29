Доля теневого сектора больше всего выросла в отраслях недвижимости, транспорта и в добывающей промышленности.

Уровень теневой экономики в 2020 году составил 30% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины, что на 3 процентных пункта больше показателя 2019 года (27%). Рост теневой экономики произошел из-за коронавируса.

Об этом на своем официальном сайте сообщило Министерство экономики.

"Усложнение условий экономической деятельности вследствие введения противоэпидемических мероприятий в Украине и мире вызвали естественное желание субъектов хозяйствования уменьшить риски потери лимитированных ресурсов (на фоне существенного роста убытков в экономике из-за временных, но непрогнозируемых во времени, ограничений деловой активности), что и привело к росту тенизации экономики", - сказано в сообщении.

Читайте такжеГривня укрепилась после длинных выходных: курс в обменникахОтмечается, что два из четырех методов, с использованием которых осуществляется оценка уровня теневой экономики, зафиксировали увеличение уровня по сравнению с 2019 годом, а именно: метод убыточности предприятий - на 7 п. п. (до 27% от объема официального ВВП), монетарный метод - на 1 п. п. (до 31% от объема официального ВВП).

Два метода показали уменьшение уровня теневой экономики, а именно: метод "расходы населения - розничный товарооборот и услуги" - на 3 п. п. (до 22% от объема официального ВВП), электрический метод - на 2 п. п. (до 23% от объема официального ВВП).

"Больше всего доля теневого сектора выросла в ВЭД "Операции с недвижимым имуществом" (на 17 п.п., до 41% от валовой добавленной стоимости в ВЭД), в ВЭД "Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность" (на 14 п.п., до 48%), а также в добывающей промышленности и разработке карьеров (на 9 п.п., до 41%)", – указало министерство.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что рост ВВП Украины в этом году превысит 4%. Рост экономики ожидается после улучшения ситуации с коронавирусом.

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Перевод: Богдан Слуцкий